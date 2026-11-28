Drammatico incidente nella notte poco prima delle 4 a Lurago d’Erba in via per Como, all’incrocio con via Monticello. Uno scontro frontale tra due auto, una Seat Ibiza e una Golf, sulle quali viaggiavano quattro giovani, due per vettura, ha portato alla morte di uno di loro, un 29enne di Cantù. Feriti gli altri tre giovani, due ragazzi di 23 e 28 anni e una ragazza di 27.

Sul luogo dello schianto oltre al personale del 118 – sono arrivate in tutto 5 ambulanze e tre automediche – erano presenti anche le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto ricostruito, la Seat viaggiava verso Como, la Golf in senso opposto e, per cause da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta. La vittima, che si trovava alla guida di uno dei due veicoli, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. I soccorritori hanno provato a rianimare il 29enne, ma senza risultati.

Un altro passeggero, un 23enne di Castelnuovo, all’arrivo dei soccorsi era già fuori dall’auto. E stato portato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, dunque con ferite di media gravità.

L’altro conducente, 28 anni, è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e portato al San Gerardo di Monza, mentre la ragazza, che si trovava già fuori dal mezzo, è stata portata all’ospedale di Lecco, entrambi in codice giallo.

Sequestrate le auto, sono intervenuti i carabinieri di Lurago d’Erba assieme a quelli di Mariano Comense, arrivati per primi sul posto.

Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di sorveglianza e stradali. Presente anche la polizia locale per i rilievi, la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

Indagine della procura di Como per omicidio stradale coordinata dal magistrato Davide Li Volti. E stata disposta l’autopsia.