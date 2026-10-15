Guasto alla rete idrica a Faloppio, la frazione di Gaggino senz’acqua

Guasto sulla rete idrica, interrotta l’erogazione dell’acqua nella frazione di Gaggino, a Faloppio. “Si è verificata nella serata di ieri la rottura di un tubo della stazione di pompaggio – spiega il sindaco Giuseppe Prestinari – Stanno lavorando i tecnici di Como Acqua per risolvere il problema, non possiamo ancora indicare una tempistica certa”.

L’erogazione dell’acqua potrebbe subire sospensioni o blocchi in tutte le vie del comune di Faloppio, come ha fatto sapere Como Acqua. Per ridurre i disagi legati alla temporanea interruzione del servizio idrico, è stato predisposto un servizio straordinario di approvvigionamento di acqua potabile.

Per chiunque ne avesse necessità, è disponibile un’autobotte posizionata in largo Sandro Pertini (area mercato), nella frazione di Gaggino. I cittadini sono invitati a recarsi sul posto muniti di propri contenitori (taniche, bottiglie o secchi) per il prelievo. Il mezzo rimarrà a disposizione fino al completo ripristino della normale erogazione della rete idrica comunale.