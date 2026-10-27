Tenta di vendere una moto rubata, 18enne denunciato per ricettazione

I carabinieri di Turate hanno bloccato il tentativo di vendita di una moto rubata, hanno recuperato il mezzo e denunciato per ricettazione un 18enne milanese, già noto alle forze dell’ordine. Il 19 ottobre scorso, il proprietario di una moto Husqvarna ha denunciato il furto del mezzo, rubato mentre era parcheggiato a Turate, in via Isonzo. All’uscita dal lavoro, il proprietario si era accorto del furto, subito denunciato. I carabinieri, avviate le indagini hanno accertato un tentativo di vendita della moto rubata e sono intervenuti, identificando il 18enne che era in possesso della moto, poi denunciato per ricettazione. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.