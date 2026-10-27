Parapetti del lungolago, Ambrosini risponde a Sertori: “Aria braccio operativo, decidano il modello”

“Abbiamo ricevuto un mandato sulle paratie e l’abbiamo concluso. Le paratie sono in piena efficienza e aspettiamo ancora di capire chi le gestirà. Così come aspettiamo che qualcuno ci dica cosa fare con i parapetti. In sostanza: Aria è un braccio operativo. Non progetta parapetti”.

Botta e risposta a distanza tra l’assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori, e il presidente di Aria Spa, Marco Ambrosini.

“In questi giorni abbiamo avuto una discussione con Aria. Non mi sembra complicato. Abbiamo individuato il modello e Aria sta predisponendo il progetto per posa e fornitura dei parapetti”, dice Sertori.

Parole che evidentemente non convincono Ambrosini, che replica: “Non diamo ad Aria oneri che sono di altri. Se avessero deciso il modello definitivo, noi li avremmo già posizionati”.