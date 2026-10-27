Pattuglie e servizio d’ordine allo stadio, giovani protagonisti con Ragazzi On the Road

Fino a domenica primo novembre, a Como i giovani sono protagonisti con il progetto “On the road”, sperimentato per la prima volta con successo lo scorso anno nel capoluogo lariano. L’iniziativa permette ai ragazzi di vivere un’esperienza di immersione diretta sul campo al fianco della polizia locale, trasformando la cultura della legalità e della sicurezza stradale in un’esperienza vissuta in prima persona.
Il percorso è iniziato ieri negli uffici del comando di polizia locale. Per tutta la settimana, i ragazzi indosseranno i panni degli operatori e parteciperanno a turni effettivi di servizio. L’attività si concluderà domenica con il supporto al servizio di ordine pubblico per la partita del Como al Sinigaglia.