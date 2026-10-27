Polizia locale, a settembre 220 multe al giorno a Como per un incasso previsto di oltre 500mila euro

220 multe al giorno a Como nel solo mese di settembre. È quanto emerge dai dati diffusi dalla polizia locale sulla base degli accertamenti di entrata per sanzioni al codice della strada ad auto con targa italiana e con targa estera. Relativamente a queste ultime sono 877 per un totale di oltre 83mila euro (83.208 per la precisione). Trattandosi di crediti di dubbia e difficile riscossione l’amministrazione prevede un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. Probabilmente in larga parte si parla di turisti o di residenti in Svizzera.

Per quanto riguarda, invece, i mezzi con targa italiana si parla di un totale di 5.844 atti per complessivi 425mila euro. La stragrande maggioranza, 5.674 multe, scaturisce da violazioni al codice della strada, per 408mila euro di incasso previsto. Altri 47 atti, per oltre 10mila euro, arrivano da strumenti elettronici, infine si aggiungono 33 verbali, per 7.166 euro, legati a violazioni dei regolamenti comunali.

Il totale tra residenti italiani e residenti all’estero porta a 6.631 atti. Le somme messe in conto – vale la pena precisarlo – non sono già riscosse ma corrispondono alla quota prevista di incasso in base al valore delle singole sanzioni.