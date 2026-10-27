Sant’Anna, il 31 ottobre Open day vaccinazione antinfluenzale per donne in gravidanza e minori

Sabato 31 ottobre open day vaccinale per effettuare gratuitamente l’antinfluenzale dedicato a donne in gravidanza, neomamme e minori. L’appuntamento è dalle 9 alle 15, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, negli spazi del Poliambulatorio 4.

La vaccinazione antinfluenzale può essere somministrata alle donne durante tutto il periodo della gravidanza così come dopo il parto. Per loro – ed eventuali loro familiari, compresi figli minori – l’accesso sarà libero, senza prenotazione.

Per i minori, la vaccinazione antinfluenzale può essere somministrata a partire dai 6 mesi e fino ai 17 anni e 364 giorni. Per potersi vaccinare sabato 31 ottobre sarà necessaria la prenotazione dell’appuntamento sul portale regionale Prenota Salute, per ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio più organizzato. All’Open Day è prevista la presenza di un pediatra e di un’infermiera pediatrica, di due ostetriche e di un’infermiera del Centro vaccinale di Como.

Saranno presenti anche i volontari di ABIO Como, che intratterranno i bambini con attività legate alla ricorrenza di Halloween.

Dal 12 ottobre la vaccinazione antinfluenzale è disponibile gratuitamente per tutti. Per prenotare la somministrazione, è possibile consultare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, oppure prenotare online sul portale regionale PrenotaSalute.