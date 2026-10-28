Irregolarità in cantiere, multe per 30mila euro. Denunciato il titolare dell’impresa edile

Multe per quasi 30mila euro e denuncia per un kosovaro di 35 anni, titolare di un’impresa edile che sta effettuando i lavori in un cantiere ispezionato ieri dai carabinieri della stazione di Pognana Lario. I militari dell’Arma hanno scoperto un operaio, un 56enne albanese, senza permesso di soggiorno e senza alcuna formazione sulla sicurezza in servizio nel cantiere. Riscontrata anche l’assenza del piano operativo di sicurezza. I carabinieri hanno accertato numerose violazioni alla normativa sulla tutela della salute dei lavoratori. Al titolare sono state contestate sanzioni e ammende per quasi 30mila euro ed è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività imprenditoriale.