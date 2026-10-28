Il Comune di Chiasso cambia il sistema dei parcheggi. Da lunedì 2 novembre 2026 partiranno i lavori di ammodernamento per la sosta nei posteggi pubblici.
Nelle aree interessate i parchimetri più datati verranno progressivamente dismessi e sostituiti da una nuova segnaletica che permetterà di pagare direttamente dallo smartphone tramite QR code.
Il municipio specifica che nelle zone coinvolte rimarranno comunque attivi alcuni parchimetri tradizionali per chi preferisce pagare con le monete.
Con l’introduzione del nuovo sistema verranno aggiornate anche alcune tariffe per la sosta.
Chiasso, ecco i parcheggi con QR code: addio ai vecchi parchimetri, tariffe aggiornate
Il Comune di Chiasso cambia il sistema dei parcheggi. Da lunedì 2 novembre 2026 partiranno i lavori di ammodernamento per la sosta nei posteggi pubblici.