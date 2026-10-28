Estradato dalla Svizzera, arrestato 62enne italiano. L’uomo è accusato di legami con la mafia e riciclaggio

Estradato dalla Svizzera, è stato arrestato dalla polizia di Como un italiano di 62 anni. Lunedì 26 ottobre, gli agenti dell’Ufficio binazionale del settore polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso hanno arrestato il 62enne residente in Svizzera dal 2022, dopo essere stato estradato dalle autorità elvetiche. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Il 62enne è accusato di associazione a delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Dal 21 ottobre l’uomo si trovava in stato di detenzione in Svizzera, in attesa dell’estradizione. Ora è stato trasferito nel carcere di Voghera.