Verifiche sul viadotto dell’autostrada A9. Limitazioni notturne in via Bellinzona dal 2 novembre

Ispezioni sul viadotto dell’autostrada A9 Lainate Como Chiasso a partire da lunedì 2 novembre, per due settimane consecutive. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che richiederanno l’utilizzo di una piattaforma aerea, in via Bellinzona, in orario notturno, sarà previsto il senso unico alternato con divieto di sosta e rimozione forzata.

Il Comune di Como ha pubblicato un’ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale Vincenzo Aiello, che prende atto della richiesta della società che dovrà effettuare i lavori di verifica e controllo delle condizioni di sicurezza del viadotto autostradale e dispone le limitazioni in via Bellinzona per garantire l’esecuzione del cantiere in sicurezza.

Le attività sul viadotto che sovrasta via Bellinzona, con l’utilizzo di una piattaforma aerea, sono in programma dal 2 al 13 novembre prossimo. L’ordinanza del Comune di Como prevede l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri tutte le notti dalle 22 alle 4, all’altezza del ponte dell’A9, con il ripristino della regolare circolazione stradale al termine di ogni fascia oraria di intervento.

Il restringimento della carreggiata interesserà l’intero tratto nel quale sono previsti i lavori. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio sottostante il viadotto, oltre al divieto di fermata e di sosta e del passaggio pedonale al di sotto dell’area in cui saranno effettuate le lavorazioni in quota.