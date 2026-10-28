“Italia–Giappone. 160 anni di storia. Insieme per l’inclusione”, l’evento a Tokyo. Locatelli: “Un’occasione per dare valore e opportunità a ogni persona”

“Italia–Giappone. 160 anni di storia. Insieme per l’inclusione”: si è svolta a Tokyo l’iniziativa promossa dal ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli. L’evento, realizzato in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tokyo, si è inserito nel quadro delle iniziative dedicate ai 160 anni delle relazioni tra i due Paesi. L’iniziativa ha visto la partecipazione di dodici associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Cento – tra ragazzi con disabilità, educatori e accompagnatori – le persone coinvolte e impegnate nella preparazione dei piatti, nel servizio di sala e nell’intrattenimento musicale. A fare il punto della serata è il ministro Locatelli.

Nel corso dell’evento è stata anche inaugurata la mostra itinerante dedicata a inclusione e disabilità, ispirata alla Carta di Solfagnano, il documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, e che da inizio anno ha toccato tutti i Paesi G7 con l’obiettivo di illustrare le otto priorità sottoscritte nel corso della prima riunione al mondo dedicata al tema. Al taglio del nastro hanno partecipato il ministro Locatelli, il viceministro giapponese della Famiglia e Disabilità Eriko Imai e l’ambasciatore d’Italia in Giappone Mario Vattani.

Un’occasione, anche a Tokyo, per dare a tutti un’opportunità e dimostrare l’importanza di investire sulle persone, al di là delle fragilità, per cogliere e valorizzare le potenzialità di ognuno. Un’occasione per evidenziare il valore aggiunto di ogni persona, non lasciando indietro nessuno. Un evento che ha permesso di confrontarsi e condividere esperienze e buone pratiche, per favorire uno sguardo nuovo attorno alla disabilità e promuovere una società che faccia dell’inclusione un elemento fondamentale.