Como, impresa a Torino: Ramon, Nico Paz e Baturina firmano il 3-1

È un Como da applausi, con il quarto successo consecutivo conquistato in rimonta sul campo del Torino, una tra le formazioni più in forma del campionato di serie A.

Sul campo dei granata, sotto di un gol fino all’81’, la squadra di Cesc Fabregas ha ribaltato il Torino con tre gol in nove minuti e ha ottenuto terza vittoria di fila in A (la quarta, complessivamente, se si aggiunge quella di Champions con il Manchester United). I lariani salgono momentaneamente al quarto posto a quota 20 punti, in attesa che si completi il nono turno.



Una vittoria di carattere e di qualità. Contro un Torino che arrivava da tre vittorie consecutive con Udinese, Parma e Monza e che sembrava aver indirizzato la partita. Adams ha illuso i granata al 24′ dopo un errore in uscita di Ramon. Il Como però non si è mai disunito. Ha dominato il possesso (72%), ha creato 18 conclusioni, ha preso due traverse con Caqueret e Baturina ed è stato tenuto in partita dal portiere Sanchez, superbo su Simeone e Gineitis.

Poi il gran finale lariano. All’81’ il pareggio del cuore: Nico Paz ha inventato dalla destra, pennellata perfetta sul secondo palo, Ramon si è avventato e di testa ha fatto 1-1. All’87’, il capolavoro del campione: stavolta è stato Yan Couto a mettere il cross, Nico Paz ha staccato più in alto di tutti e ha firmato il sorpasso.

L’argentino, tornato titolare dopo la panchina con il Sassuolo, è stato l’uomo della svolta: un assist e un gol decisivo Al 90’+2′ il sigillo: Baturina ha approfittato di un errore di Vlasic al limite, ha rubato palla e ha chiuso i conti. 1-3, gelo granata e festa lariana.



Come aveva chiesto Fabregas alla vigilia, i ragazzi sono rimasti “sul pezzo per tutti i 90 minuti”. E hanno gestito il finale alla perfezione conquistando tre punti di altissimo peso specifico.

Il Como ha così chiuso una serata perfetta all’Olimpico Grande Torino ribaltando una partita che sembrava stregata fino all’81’, ha dimostrato di avere qualità e carattere da grande squadra e ora con 20 punti resta agganciato al treno europeo in attesa delle gare di oggi. Domenica, nella prossima giornata, la sfida interna con il Venezia.

Il punto in serie A

Nelle altre sfide finora disputate in questo turno infrasettimanale la Lazio ha vinto per 6-2 in trasferta con il Sassuolo, mentre la Roma ha superato per 4-2 il Cagliari.

Oggi si giocano tre partite alle 18.30 e due alle 20:45: si inizia con Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter; si chiude con Genoa-Juventus, e Monza-Napoli.

Domani si giocano alle 18.30 Frosinone-Lecce e alle 20.45 Fiorentina-Atalanta.



La classifica provvisoria vede in testa la Lazio con 25 punti, seguita da Inter a 22, Roma a 21, Como a 20, Milan a 18.