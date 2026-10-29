Rally Aci Como-Villa d’Este: in diretta su Etv le fasi salienti della gara

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este torna protagonista il 7 e 8 novembre e Espansione Tv è pronta a portare i telespettatori dentro la gara più attesa dell’autunno comasco.

Anche per l’edizione 2026, la copertura sarà di alto livello: ore di diretta per non perdere nulla dei momenti salienti, dalla partenza all’arrivo.

Si parte sabato 7 novembre con un pomeriggio da vivere tutto d’un fiato. Dalle 14.45 alle 17.30 la partenza e la prova speciale dell’Alpe Grande, uno dei tratti più iconici e spettacolari del rally lariano.

Poi la notte si accende: dalle 21 alle 22.30 spazio al tratto cronometrato Camnago-Civiglio, la speciale alle porte della città.

Domenica 8 novembre il gran finale. Dalle 12.45 alle 14 riflettori puntati sulla Bellagio 2, decisiva per le sorti della gara e del campionato italiano Challenger, la serie di cui fa parte l’evento lariano.

Quindi, dalle 15.15 alle 16.30, l’arrivo e la festa del podio, in diretta per vivere in tempo reale emozioni e verdetti del Trofeo Villa d’Este.

Un weekend di motori, passione e territorio, da seguire interamente su Espansione Tv.

La presentazione ufficiale della gara è prevista martedì prossimo a Villa d’Este.

Da tempo Aci Como ha indicato gli orari di chiusura delle strade: il blocco scatta circa un’ora e mezza prima del via, e da giorni sulle prove speciali sono comparsi i cartelli che indicano lo stop al traffico sui tratti cronometrati.

Il programma prevede sabato 7 novembre la partenza alle 15.01 da piazza Cavour. Si inizia con la PS1 Alpe Grande 1 (12,60 km, alle 16, start da Schignano), poi la Val Cavargna (14,69 km, poco dopo le 17, con il via a Carlazzo).

In serata il secondo passaggio sull’Alpe Grande alle 19.40, in notturna per tutti, e la spettacolare Città di Como (3 km da Camnago, Ponzate e l’arrivo a Civiglio, ore 21.18).

Domenica 8 novembre: ripartenza da Lariofiere alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

A completare il programma lo shakedown ad Asso, sabato mattina dalle 8.30 alle 13 in due turni.