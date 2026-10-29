Briantea84, si torna al PalaMeda: sabato la sfida con Reggio Calabria

La Briantea84 ti torna a casa con negli occhi l’ultima notte al PalaMeda, quella del 30 maggio scorso, con il dodicesimo scudetto alzato al cielo. La squadra canturina di basket in carrozzina è pronta a riabbracciare il suo pubblico sabato 31 ottobre alle ore 16 contro la Vumbaca Mobility Solutions Reggio Calabria.



Coach Christian Gomez spiega: “Sarà una partita speciale, la prima in casa dopo la conquista dello scudetto della stagione passata. Reggio Calabria ha dimostrato contro Sassari di essere una squadra competitiva e ci aspettiamo una sfida difficile. Siamo ancora in fase di crescita, ma voglio vedere una squadra intensa, concentrata e con grande voglia di migliorare”.



Canturini al secondo impegno dopo l’ottimo esordio a Firenze contro la Menarini (47-82). Reggio Calabria arriva dalla sconfitta in rimonta nell’ultimo quarto contro Sassari (62-67), ma con una prestazione convincente. Ex di giornata Shay Barbibay, ora a Reggio Calabria.