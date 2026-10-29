Bivacchi tra viale Varese e via Regina, sei sanzioni della polizia locale nelle ultime ore

Bivacchi di senzatetto a Como, la polizia locale nelle ultime 48 ore ha contestato sei violazioni del regolamento di polizia urbana tra i portici del Crocifisso in viale Varese, via Regina Teodolinda e l’area ex zoo in via Sant’Elia. I provvedimenti sono stati presi dagli agenti impegnati nei controlli nel capoluogo, in particolare nelle aree a tutela rafforzata, le cosiddette zone rosse. Segnalate anche quattro persone trovate in possesso di droga tra piazza San Rocco e viale Puecher. Durante i controlli, gli agenti hanno anche denunciato due immigrati, uno per non aver rispettato un precedente decreto di espulsione e un altro perché fermato in città nonostante un divieto di dimora sul territorio comunale.