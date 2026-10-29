Tegola sul Como, altre cinque settimane di stop per Moise Kean

Si era infortunato in Nazionale e si parlava di un possibile rientro già domenica prossima contro il Venezia. Invece arriva la doccia fredda.

Tegola pesantissima per il Como 1907: Moise Kean – fa sapere la società – si è sottoposto presso l’istituto Cugat di Barcellona a un trattamento finalizzato al pieno recupero del problema alla tibia che lo ha costretto allo stop.

Il trattamento è stato eseguito con successo, comunica il club, ma i tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.

Niente rientro contro i lagunari, dunque. Il bomber lariano resta ai box e salta un mese abbondante di campionato, costringendo il Como a rinunciare al suo attaccante in un momento delicato, con mister Cesc Fabregas costretto a far fronte a una lunga serie di assenze.