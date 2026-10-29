Campo sportivo di Sagnino, affidati i lavori. Abbandonato da anni, 190mila euro per il recupero

Il Comune di Como investe 190mila euro per rimettere a nuovo il campo sportivo di via Segantini, a Sagnino. La struttura, abbandonata da anni e in uno stato di totale degrado, verrà riqualificata, come disposto da Palazzo Cernezzi, che ha affidato l’incarico per la realizzazione dei lavori.

“Si rende necessario un intervento organico di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’area – si legge nella determina firmata dal dirigente del settore Opere pubbliche Luca Noseda – finalizzato all’eliminazione delle situazioni di degrado e pericolo, nonché al ripristino delle condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità del campo”. “L’intervento – prosegue il documento – consentirà di restituire alla collettività uno spazio attualmente inutilizzato, valorizzandolo come luogo sicuro, decoroso e pienamente fruibile per attività sportive, ricreative e di aggregazione sociale a beneficio della comunità e del quartiere di Sagnino”.

L’importo totale dei lavori è di 137mila euro, ai quali si aggiungono Iva e costi di assicurazioni e altri oneri, per un totale complessivo di 190mila euro. I lavori, al termine della procedura prevista sono stati affidati alla società Goldenrod di Somma Lombardo, che ha offerto un ribasso dello 0,5%. Non sono indicati i tempi di avvio dell’intervento, ma la somma è stanziata nel bilancio 2026, finanziata tramite avanzo di bilancio del capitolo manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico degli impianti sportivi.