Caslino d’Erba, dopo le frane 300mila euro per la Valle Moiana

Altri 300mila euro per completare i lavori di difesa e messa in sicurezza del territorio della Valle Moiana, nel Comune di Caslino d’Erba. Atteso il secondo lotto di lavori, che “partirà presto”: ad annunciarlo è il sindaco Marco Colombo, soddisfatto per il risultato raggiunto. Il nuovo intervento, fa sapere il primo cittadino “permetterà di concludere quanto iniziato con i primi 400mila euro messi a disposizione dalla Direzione generale Territorio di Regione Lombardia dopo le frane di luglio 2024 e settembre 2025“, quando colate di fango e detriti nella Valle Moiana avevano duramente colpito la zona, tanto che un’abitazione era stata sgomberata per poi essere abbattuta. Un intervento propedeutico all‘allargamento e alla sistemazione dell’alveo. Ora però sono “necessarie altre opere – dice il sindaco Colombo – per fare in modo che questo non accada un’altra volta“.

Da qui la decisione di partecipare al bando dissesti di Regione Lombardia. E ora, fa sapere Colombo, “ci è stato concesso un finanziamento di 270mila euro, al quale il Comune deve aggiungerne soltanto 30mila, per concludere tutte le opere necessarie”.

“Voglio ringraziare l’assessore Alessandro Fermi, che sin da subito ha preso a cuore la situazione e ci ha aiutato a capire quale fosse la strada più consona da seguire”, commenta il sindaco. Esprime soddisfazione lo stesso assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione. “Credo che il compito di Regione Lombardia sia proprio quello di stare al fianco dei piccoli comuni – commenta Fermi – e dare il proprio contributo quando è necessario”.