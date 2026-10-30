Semafori da sincronizzare, lavori all’incrocio tra viale Roosevelt, via Grandi e via Italia Libera

Semafori da sincronizzare lungo un tratto di città tra i più attraversati dalle auto che si spostano da una parte all’altra di Como. Da ieri sera si lavora sull’asse viale Roosevelt, via Grandi, via Italia Libera. Per tre giorni – fino al 31 ottobre – dalle 20 della sera alle 6 del mattino sono previste chiusure e riduzioni di corsia per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Interventi che si inseriscono in un più ampio pacchetto di provvedimenti che riguardano anche altri semafori della convalle. Lavori affidati nei mesi scorsi all’impresa incaricata per il rifacimento e l’ammodernamento degli impianti.