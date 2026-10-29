Como-Tokamachi, scambio culturale: bando per due studenti, domande entro il 16 novembre

C’è tempo fino alle 12 di lunedì 16 novembre per candidarsi al progetto “Student exchange Como–Tokamachi”.

Il Comune di Como, in collaborazione con l’associazione Famiglia Comasca, ripropone anche per l’anno accademico 2026-2027 lo scambio reciproco tra giovani delle due città gemellate – un legame che dura da decenni – con l’obiettivo di rafforzare l’amicizia tra i due popoli e coinvolgere le nuove generazioni.



Il bando mette a disposizione due posti riservati a studenti comaschi fortemente interessati alla cultura giapponese e al tema del gemellaggio.



Il programma si articola in tre fasi. Natale 2026: accoglienza di uno studente giapponese presso la propria abitazione a Como. Estate 2027: soggiorno di circa un mese a Tokamachi, presumibilmente ad agosto. Al rientro: impegno in attività di volontariato per promuovere il gemellaggio sul territorio.



Le spese di viaggio dei due studenti comaschi saranno sostenute dal Comune di Como, mentre il soggiorno in Giappone sarà a carico delle famiglie ospitanti giapponesi.



Per informazioni. Ufficio Relazioni Internazionali-Comune di Como, email: relazioniinternazionali@comune.como.it