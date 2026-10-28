Confcommercio Como, il nuovo portale è online. Ciceri: “Il sito web è il nuovo biglietto da visita”

Confcommercio Como rinnova la propria presenza digitale con un nuovo sito internet, presentato mercoledì 28 ottobre nella sede dell’associazione alla presenza dei vertici e dei tecnici che hanno curato il progetto. L’iniziativa punta a offrire uno strumento più semplice, accessibile e operativo ventiquattr’ore su ventiquattro per tutti gli associati del territorio.

Il nuovo portale si presenta con una grafica rivista e un’organizzazione dei contenuti ottimizzata, dividendo le notizie per argomenti per facilitare la consultazione di circolari e normative. Tra le principali novità figurano l’agenda rinnovata per corsi ed eventi, la possibilità di prenotare online gli appuntamenti con gli esperti degli sportelli e un’area riservata completa per gestire la tessera associativa e i pagamenti. Il sito è stato inoltre sviluppato per garantire la piena fruibilità da smartphone e tablet e il rispetto delle normative europee sull’accessibilità per le persone con disabilità visive.

Come sottolineato dal presidente Giovanni Ciceri, la piattaforma rappresenta un biglietto da visita indispensabile per l’associazione. L’incontro ha offerto anche l’occasione per un richiamo allo scorso fine settimana, caratterizzato dai timori di proteste in centro città che avevano indotto diversi commercianti a blindare le vetrine.