Como, chiude il parcheggio di via Castelnuovo: il sindaco aveva annunciato nell’area i posti moto

In una Como sempre più affamata di parcheggi, si va a perdere un’altra grande area di sosta, quella di via Castelnuovo di proprietà dell’Asst Lariana, che chiuderà a partire da domani, 1° novembre.

Fuori e dentro il parcheggio sono stati affissi gli avvisi di CSU datati 27 ottobre, in cui si riporta la decisione dell’Asst Lariana di chiudere l’area di sosta.

“Il parcheggio necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria, per i quali, allo stato attuale, Asst Lariana non dispone delle risorse economiche necessarie. – spiega l’azienda in una nota – A seguito delle valutazioni dei tecnici e dell’ufficio legale, considerata l’impossibilità di continuare a garantire adeguate condizioni di sicurezza per chi vi accede, si è pertanto ritenuto necessario procedere alla chiusura dell’area”.

Un parcheggio vicino non soltanto all’hospice San Martino, ma anche al Setificio e all’Università dell’Insubria, dunque utilizzato quotidianamente anche dagli studenti.

E proprio in quest’area, il sindaco Alessandro Rapinese, a fine marzo aveva annunciato di voler creare, attraverso una convenzione, dei posteggi moto per gli studenti del Setificio. “E’ una questione di giorni”, aveva detto il primo cittadino, che avrebbe voluto risolvere in questo modo il problema dei parcheggi selvaggi delle moto sui marciapiedi davanti all’Istituto. Sono passati però sette mesi e la convenzione non è arrivata, anzi il parcheggio chiuderà.

“Ne abbiamo discusso più volte con Asst ma non siamo mai arrivati a un accordo – spiega Rapinese – Dopo la comunicazione di Asst, abbiamo individuato altre aree dove poter realizzare i posti moto e stiamo decidendo quali potrebbero essere”.

Nel frattempo, si pensa al futuro dell’area di via Castelnuovo. “Gli uffici competenti – comunicano dall’Asst – sono stati incaricati di valutare l’attivazione di procedure di evidenza pubblica finalizzate alla messa in sicurezza e alla successiva gestione dell’area”.