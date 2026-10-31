Omicidio a Vighizzolo, il sindaco Galbiati: «Tragedia che colpisce la nostra comunità».

«Quanto accaduto oggi a Vighizzolo è una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità – ha scritto il primo cittadino – Sto seguendo con attenzione gli sviluppi e sono in contatto con le Forze dell’Ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica e chiarire ogni aspetto di quanto accaduto. In questo momento di dolore e sgomento, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai soccorritori e a tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente».