Gravedona ed Uniti, Halloween in caserma per i bambini dell’asilo infantile

In occasione della festività di Halloween, per il secondo anno consecutivo, i carabinieri della Stazione di Gravedona ed Uniti hanno aperto le porte della caserma a 32 bambini dell’asilo infantile di Gravedona, di età compresa tra i 2 e i 6 anni, accompagnati dalle insegnanti.

I piccoli, arrivati all’esterno della caserma, hanno pronunciato il tradizionale «Dolcetto o scherzetto?», trovando ad accoglierli i militari, che per l’occasione avevano organizzato una simpatica rappresentazione a tema Halloween.

Al termine dell’iniziativa, i carabinieri hanno distribuito ai piccoli ospiti caramelle e biscotti realizzati a forma della tradizionale fiamma dell’Arma.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per avvicinare i più piccoli all’Istituzione, rafforzando il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale, attraverso un momento di allegria e spensieratezza.