Vighizzolo: accoltellato fuori dal bar, muore 55enne. Fermato un 33enne accusato dell’aggressione

Una lite finita nel sangue. A Cantù, nella frazione di Vighizzolo, un uomo è morto dopo essere stato accoltellato.

L’aggressione è avvenuta fuori da un bar di via Montello intorno alle 14.

La vittima, 55enne italiano, è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate dove è deceduto poco dopo il suo arrivo, troppo gravi le ferite riportate.

Ancora poche le informazioni a riguardo. Da quanto ricostruito fino ad ora sembra tra l’uomo accoltellato e il suo aggressore sia nata una discussione per motivi da chiarire. Quest’ultimo avrebbe poi estratto un coltello e lo avrebbe colpito più volte all’addome e alla spalla sinistra. Immediato l’allarme. All’arrivo dei soccorritori il quadro clinico era già compromesso e il 55enne è stato portato in pronto soccorso d’urgenza in arresto cardiaco.

I carabinieri di Cantù hanno avviato subito le indagini, partendo dall’ascolto dei testimoni. Le immediate ricerche hanno consentito ai militari di individuare e bloccare il presunto autore dell’aggressione, si tratta di un 33enne italiano.