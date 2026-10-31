Mostra Artigianato a Erba, ultime ore di apertura. Informazioni e orari

Secondo e ultimo weekend per la Mostra Mercato dell’Artigianato a Lariofiere di Erba: 150 stand su 12mila metri quadri, una vetrina del saper fare artigiano con prodotti per la casa, moda, benessere, enogastronomia e idee regalo.

Sabato 31 ottobre apertura fino alle 22, domenica 1° novembre dalle 10 alle 20. Ingresso gratuito con parcheggio esterno a 5 euro.

Giunta alla 53esima edizione, la rassegna resta l’appuntamento di riferimento per gli artigiani del territorio, tra tradizione e innovazione. In programma per questo 2026 anche convegni per le imprese, spettacoli, premiazioni e iniziative per famiglie e sociale.

Tra le iniziative di questo fine settimana, le lavorazioni dal vivo a cura degli artigiani delle categorie restauratori e pittori edili di Confartigianato Imprese di Como e di Lecco. Momenti utili soprattutto per i più giovani, con spunti interessanti anche e soprattutto per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.