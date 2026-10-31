“On the road” a Cantù, Molteni: “Orgoglioso dei giovani protagonisti”

Il Comune di Cantù è tra i protagonisti del progetto ‘On the Road’, il primo format in Italia dedicato a ragazzi e studenti per educarli alla legalità, alla prevenzione sociale e alla sicurezza stradale. Il progetto ha coinvolto finora oltre 1.700 giovani in più di 170 Comuni, portandoli sul campo accanto a polizie locali, forze dell’ordine, soccorritori e altre realtà istituzionali.

“Per i giovani è un’occasione importante per capire come funziona e quanto è complesso il lavoro delle forze dell’ordine e toccare con mano con quanta passione e dedizione svolgono il loro servizio. – dichiara il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, ieri sera a Cantù in occasione della conclusione dell’edizione provinciale di “On the Road”. – Ho incontrato per la prima volta ‘Ragazzi on the Road’ nel 2021 quando la loro iniziativa era ancora poco conosciuta, poi da lì è cominciato un percorso straordinario con la firma nel 2025 del protocollo nazionale tra Viminale e Mit e che si sta diffondendo in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con le Prefetture, i Comuni e l’associazione ‘On the road’. Un grazie immenso – conclude il sottosegretario – a tutte le donne e gli uomini in divisa, al Comune di Cantù e alla Consulta legalità e Sicurezza, che hanno reso possibile questa iniziativa”.