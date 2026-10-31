Zonaverde, domani su Etv la seconda puntata della nuova serie

Prosegue il viaggio di Zonaverde. Domani alle 11 e giovedì alle 20.05 su Espansione Tv è in programma la seconda puntata della nuova serie.

L’attenzione sarà rivolta come sempre all’agricoltura e, in questo caso, alle opportunità di formazione e lavoro offerte dal settore. Temi di particolare interesse, soprattutto per i giovani, con le possibilità che vengono date dallo sviluppo delle nuove tecnologie.

Come sempre, poi, ci saranno un itinerario turistico, la presentazione di una ricetta con lo chef Riccardo Zanni e l’approfondimento finale.