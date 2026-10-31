Ognissanti e defunti, le prime celebrazioni presiedute dal cardinale Cantoni dopo la convalescenza

Per la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, al rientro dalla convalescenza dopo il ricovero per una polmonite bilaterale, presiederà le celebrazioni a Como in Cattedrale e al Cimitero Monumentale.

Nella domenica di Ognissanti alle 10.00, in Duomo, è in programma il Solenne Pontificale che celebra tutti coloro che vivono nella comunione con Dio, canonizzati e non, e richiama la vocazione universale alla santità. Il Vangelo proclamato nella liturgia, con il brano delle Beatitudini, indica il cammino evangelico a cui ogni battezzato è chiamato.

Lunedì 2 novembre, sempre alle 10 in Cattedrale, il cardinale presiederà la Celebrazione eucaristica in suffragio dei Vescovi e dei Canonici defunti, per affidare al Signore quanti hanno guidato e servito la Chiesa diocesana nel corso degli anni.

Poi alle 15.00, al Cimitero Monumentale di Como, celebrerà la Santa Messa nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

La giornata odierna, invece, dedicata all’iniziativa La Notte dei Santuari, con diversi momenti di preghiera organizzati in diocesi. Alle 21 in Cattedrale: «Luci nella Notte», Veglia per Tutti i Santi con la comunità Nuovi Orizzonti.

Veglia di preghiera e Adorazione eucaristica alla stessa ora al Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio.