LombardiaSiMuove, raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro i disservizi di Trenord

Quarantamila corse cancellate e 350 treni con disservizi al giorno. Sono i dati 2025 del trasporto ferroviario regionale riferiti da Lombardia Si Muove, comitato regionale al quale hanno aderito i partiti di opposizione, dal Pd ad Azione fino ai Verdi, e i comitati pendolari delle province lombarde, che oggi ha fatto tappa a Como, alla stazione Borghi, per proseguire la raccolta firme contro i disservizi di Trenord e per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare.

Il Comitato chiede trasparenza, con dati pubblici, accessibili e consultabili, la verifica della qualità e dei dati affidata a un soggetto terzo, tramite gara pubblica, rimborsi automatici agli abbonati, il coinvolgimento dei pendolari con l’istituzione di un tavolo permanente e l’apertura alla concorrenza con l’avvio di gare pilota.

Finora sono state raccolte 2mila firme, l’obiettivo è arrivare a 5mila entro dicembre.