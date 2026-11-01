Navigazione Laghi, il piroscafo Concordia compie 100 anni

Il piroscafo Concordia, storico simbolo della flotta di Navigazione Laghi sul Lago di Como, compie ufficialmente 100 anni.

Varato nel cantiere di Dervio nel 1926, a distanza di un secolo continua a navigare sulle acque del Lario, conservando intatto il suo fascino d’altri tempi e offrendo crociere che sono veri e propri tuffi nel passato.

Navigazione Laghi ha voluto onorare questo importante anniversario offrendo a tutti i viaggiatori di potersi imbarcare a bordo dello splendido piroscafo.

Al termine delle crociere, alla presenza del Gestore, l’Associazione Associazione Piroscafi Lariani ha donato una targa commemorativa quale omaggio alla storia di questo storico battello e a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a mantenerne viva la tradizione.