Cantù, al via le segnalazioni per le cittadinanze benemerite

Il Comune di Cantù invita i cittadini a segnalare nominativi per il conferimento delle cittadinanze benemerite.

Il riconoscimento è destinato a persone, enti o associazioni che negli ultimi anni si sono distinte per dedizione, impegno e risultati nei settori delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, o per iniziative a carattere sociale, assistenziale e filantropico, contribuendo in qualsiasi modo a dare prestigio alla città o a servirne con dedizione le istituzioni.

Le proposte, corredate dalle necessarie informazioni, dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al Sindaco con la dicitura “Riservata-Cittadinanza benemerita” entro il 30 novembre 2026.

La cerimonia di conferimento è in programma martedì 9 febbraio 2027, in occasione della festa patronale di Santa Apollonia.