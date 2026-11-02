Criminalità giovanile, a Como 9 arresti e 12 minorenni denunciati

9 ragazzi maggiorenni arrestati e altri 4 denunciati: tra i reati contestati rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e lesioni personali a personale sanitario e socio-sanitario, nonché istigazione a delinquere. È l’esito della maxi operazione contro la criminalità giovanile condotta nel corso del mese di ottobre dagli agenti della questura di Como, che si inserisce in un intervento più vasto condotto su tutto il territorio nazionale, coordinato dal Servizio Centrale Operativo.

Nel Comasco arresti, denunce e sequestri

Nel Comasco denunciati anche 12 minorenni per il reato di istigazione a delinquere. L’attività di prevenzione e controllo del territorio ha permesso di identificare complessivamente 2.590 persone, di cui 195 minorenni, in larga parte stranieri. Nel dettaglio, si tratta di 23 minorenni italiani, 172 minorenni stranieri, 940 maggiorenni italiani e 1.455 maggiorenni stranieri. Individuati, inoltre, 115 cittadini stranieri irregolari sul territorio. 31 i controlli eseguiti nelle abitazioni di persone agli arresti domiciliari. Si tratta di 22 italiani e 9 stranieri.

Sequestrati 270 grammi di cocaina, 111 grammi di cannabinoidi, 16 grammi di eroina e 1.800 piante di cannabis, oltre a 2 armi bianche, un veicolo e oltre 4mila euro in contanti.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle stazioni, nel centro città e in un parco, oltre alle aree della movida, con l’obiettivo di prevenire e contrastare situazioni di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Particolare attenzione è stata data anche al monitoraggio di siti web e social.

L’intervento a livello nazionale

A livello nazionale arrestati complessivamente 575 maggiorenni e 69 minorenni, 1695 i giovani denunciati, tra cui 373 minorenni. L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare più di duecento trentaseimila giovani, di cui oltre 23mila non hanno compiuto 18 anni (23.060 minorenni). L’operazione ha portato al sequestro di 70 kg di cocaina, 328 grammi di eroina e 175 kg di cannabinoidi, oltre a minori quantitativi di ecstasy, ketamina, anfetamine e benzodiazepine.

Monitorati inoltre 1.115 profili social. In Lombardia, dopo le manifestazioni delle scorse settimane, i controlli si sono concentrati in particolare nelle province di Como, Cremona, Milano e Monza e Brianza.