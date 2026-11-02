Commemorazione dei defunti, le celebrazioni presiedute dal cardinale Cantoni

Nel giorno della commemorazione di tutti i defunti, il cardinale Oscar Cantoni ha presieduto questa mattina in Cattedrale la celebrazione eucaristica in suffragio dei Vescovi e dei Canonici defunti, mentre alle 15 la Santa Messa al Cimitero Monumentale di Como. Si tratta delle prime celebrazioni al rientro dalla convalescenza dopo il ricovero per una polmonite bilaterale.

“I defunti sono stati per noi degli esempi che ci hanno aiutato ad impostare la nostra vita, e soprattutto alcuni di questi ci hanno aiutato a scoprire come vivere secondo i criteri evangelici. – ha detto il cardinale ai fedeli presenti durante l’omelia al Cimitero Monumentale – Attraverso la pagina evangelica delle Beatitudini dove è descritta la figura ideale di uomo e di donna, come emerge dall’insegnamento di Gesù, possiamo riconoscere nei nostri defunti veri esempi di vita. A volte, – ha concluso Cantoni – proprio ricordando la vita condivisa con i nostri defunti, emergono tratti di umanità che non avevamo scorto quando erano con noi e che solo ora possiamo riconoscere, così la loro esemplarità continua a nutrirci e diviene sostegno e conforto nel nostro cammino quotidiano”.