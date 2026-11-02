Nel weekend il Rally Aci Como 2026, ecco i big al via della corsa

Duello di alto livello, con i migliori piloti comaschi e i protagonisti del Challenger Tricolore. E’ la settimana del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026. Sabato 7 e domenica 8 novembre torna sulle strade lariane la gara che quest’anno vale come ultimo round del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 e della Coppa Rally di Zona 3, oltre che per la Lombardia Rally Cup.

La presentazione ufficiale è fissata per martedì 3 novembre alle 11 a Villa d’Este a Cernobbio. Alla presenza di istituzioni, enti del territorio e campioni di altre discipline, come da tradizione, verrà svelato il programma completo: aspetti sportivi, organizzativi e il legame sempre più stretto tra la gara e il Lago di Como.

I big lariani attesi al via: Alessandro Re (vincitore 2025), Marco Silva (due volte vincitore, secondo nel 2025), il campione del mondo WRC3 Matteo Fontana e Marco Butti, fresco campione europeo turismo in pista. La clamorosa indiscrezione, ci sarà anche il rientro alle gare del bellagino Carlo Galli, tre volte primo nella corsa di casa. In lizza volti noti del rallismo comasco come Maurizio Mauri, Gianluca Luchi, Marco Leoni, Mattia Nava e Marco Roncoroni. Pronti a lottare per il tricolore Challenger, il veneto Marco Signor e il varesino Giuseppe Di Palma. Dalla Finlandia arriva la promessa Ville Vatanen, classe 2006; dalla Francia si è iscritto Victor Cartier, dalla Svizzera Kim Daldini. Altri nomi da tenere d’occhio, il bresciano Andrea Mabellini, il varesino Riccardo Pederzani e il ligure Fabio Andolfi.

Espansione Tv seguirà l’intero weekend con ore di diretta per vivere partenza, speciali e arrivo.

Sabato 7 novembre dalle 14.45 alle 17.30: in onda le interviste al via da piazza Cavour e la prova Alpe Grande, uno dei tratti iconici del rally lariano. Dalla 21 alle 22.30 ci sarà la diretta notturna della Camnago-Civiglio, la speciale alle porte di Como.

Domenica 8 novembre dalle 12.45 alle 14 Etv trasmetterà la Bellagio 2, la speciale di grande importanza per le sorti gara e del campionato italiano Challenger.

Poi, dalle 15.15 alle 16.30 il gran finale. Arrivo e festa del podio in diretta.

Un weekend di motori, passione e territorio, cuore dell’autunno comasco.