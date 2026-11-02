Rally Aci Como, istruzioni per l’uso: orari della gara e chiusura strade

Il Rally Trofeo Villa d’Este va in scena il prossimo fine settimana.

Da tempo Aci Como ha indicato gli orari di chiusura delle strade sul suo sito e già da giorni sulle prove speciali sono comparsi i cartelli che indicano lo stop al traffico sui tratti cronometrati. Va ricordato che nei trasferimenti la circolazione sarà libera e i concorrenti dovranno seguire le norme del Codice della Strada. Ecco le indicazioni di cui tenere conto.

Prima di tutto gli orari delle prove, con le strade che verranno chiuse al traffico circa 90′ minuti prima del passaggio della corsa.

Il programma prevede sabato 7 novembre la partenza alle 15.01 da piazza Cavour. Si inizia con la PS1 Alpe Grande 1 (12,60 km, alle 16, partenza da Schignano), poi la Val Cavargna (14,69 km, poco dopo le 17, con il via a Carlazzo).

In serata il secondo passaggio sull’Alpe Grande alle 19.40, in notturna per tutti, e la spettacolare Città di Como (3 km da Camnago, Ponzate e l’arrivo a Civiglio).

Domenica 8 novembre: ripartenza da Lariofiere alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

A completare il programma lo shakedown ad Asso, sabato mattina dalle 8.30 alle 13 in due turni.

La città di Como merita una serie di annotazioni specifiche.

Per la logistica della gara, sabato e domenica non sarà possibile parcheggiare in piazza Roma dalle 8 alle20 in una serie di stalli che saranno segnalati. Divieto di sosta ai Giardini Maggiolini domenica dalle 8 alle 20.

Per quanto riguarda la prova Camnago-Ponzate-Civiglio, la chiusura sarà alle 18.15. Ai residenti sul tracciato (non genericamente a Como e Tavernerio) il transito sarà consentito fino alle 19.30.