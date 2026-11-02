Inseguimento tra Cirimido e Turate. 20enne marocchino sperona la polizia locale, arrestato

Inseguimento tra Cirimido e Turate sabato pomeriggio. Un’auto è fuggita all’alt della polizia locale e ha speronato la vettura degli agenti prima di uscire di strada. I vigili, seppure lievemente feriti, hanno comunque bloccato e arrestato l’automobilista, un 20enne marocchino regolare in Italia e residente a Desenzano del Garda.

Gli agenti della polizia locale Bassa Piana Comasca, impegnati in un servizio di controllo, hanno intimato l’alt a un’auto apparsa sospetta. Il conducente, anziché fermarsi ha accelerato e ha provato a fuggire, guidando a zig zag e facendo manovre pericolose.

Arrivati ormai all’altezza di Turate, l’automobilista in fuga ha speronato l’auto della polizia locale e ha poi perso il controllo, uscendo di strada e schiantandosi contro il guardrail. L’automobilista ha poi provato a scappare a piedi, inseguito e bloccato da uno degli uomini della polizia locale. Sulla vettura del fuggitivo, gli agenti hanno sequestrato 5 grammi di cocaina suddivisi in dosi, denaro contante e tre cellulari. Il 20enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per il possesso di droga. Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato 10 mesi e mille euro di multa.