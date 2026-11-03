Blevio, tra maltempo, dissesto idrogeologico e fragilità del territorio: i temi al centro dell’incontro di giovedì

Nuovo incontro a Blevio per fare il punto sul dissesto idrogeologico della zona. Dopo le alluvioni dello scorso anno, molti interventi sono già stati realizzati, ma il territorio resta sorvegliato speciale. Giovedì 5 novembre alle 20.30 è in programma il secondo incontro della serie “Conoscere per prevenire”. La serata sarà incentrata sul “delicato equilibrio del nostro territorio”. L’introduzione è affidata a Giovanni Bertoglia, presidente dell’associazione Lario e Ambiente. Interverrà Alessandro Maria Michetti, docente all’Università degli studi dell’Insubria, per approfondire le dinamiche idrogeologiche e la vulnerabilità del territorio. Presenta anche l’agronomo Luigi Biffi e la presidente del comitato cittadini di Blevio, Daniela Secchi, per tutti gli aggiornamenti relativi alla situazione in paese dopo le ultime, violente, ondate di maltempo. Appuntamento, quindi, giovedì all’oratorio della chiesa parrocchiale di San Francesco.