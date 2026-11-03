Cimitero di Rebbio, Lissi (Pd): “Passano i mesi ma non si è mai visto un operaio”

Nuovo anno, stesso disagio. Patrizia Lissi, capogruppo PD in Consiglio comunale a Como torna a parlare del cimitero di Rebbio. “Passano i mesi, il mandato dell’Amministrazione sta per finire, ma anche per il 2026 – dice la consigliera – nei giorni più sentiti dell’anno per la commemorazione dei defunti, il cancello sul retro del cimitero di Rebbio è rimasto chiuso. È un accesso importante soprattutto per le persone con disabilità, perché consente di raggiungere direttamente il piano superiore”.

“Sappiamo che è chiuso per via di un muro pericolante – ammette – ma – ricorda Lissi – in passato, almeno in questi giorni veniva aperto. Ho chiesto più volte di farlo, anche negli anni passati. A oggi, durante l’Amministrazione Rapinese, non si è mai visto un solo operaio all’opera per porre rimedio alla situazione. Eppure – conclude l’esponente dem – ci avevano detto che un progetto c’era. Che fine ha fatto?”

“Andare a trovare i propri cari defunti dovrebbe essere un diritto di tutti. Purtroppo, anche quest’anno, ad alcuni è stato negato”.