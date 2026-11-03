Furto di carne per 240 euro al supermertcato, 36enne arrestato a Turate

Nasconde sotto la giacca pezzi pregiati di carne per 240 euro, poi prova a uscire dal supermercato senza pagare ma viene arrestato dai carabinieri, allertati dagli addetti alla sorveglianza. E’ accaduto ieri pomeriggio a Turate, all’ipermercato D’Ambros di via per la Massina. Fermato un 36enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato. Caccia a un complice che lo avrebbe aiutato. Il sospetto ladro è stato fermato dopo che aveva oltrepassato la cassa. I carabinieri hanno accertato che aveva effettivamente rubato la carne, merce subito restituita al supermercato.