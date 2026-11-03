Cantù ko anche nel derby contro Milano. Coach Vitucci: “Sarebbero serviti quaranta minuti perfetti”

La Pallacanestro Cantù esce sconfitta anche nel match contro Milano nella sesta giornata. Il derby più atteso ma anche più complicato si è chiuso 82-95.

Coach Francesco Vitucci spiega: “A fronte dell’improvvisa defezione dell’ultima ora – dice – abbiamo dovuto ripensare e rivedere cosa fare e soprattutto chiedere una prova di carattere, di reazione e di forte volontà, oltreché di mettere in campo tutto quello che era nelle nostre possibilità. Cose che, secondo me, i miei hanno fatto. Chiaramente nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ più di fatica dal punto di vista offensivo e, contestualmente, loro ci hanno attaccato uno contro uno. Ciò che contava era sicuramente una risposta sul campo, di carattere, di una squadra che volesse dimostrare in campo di fare il possibile per uscirne insieme. Poi il risultato – conclude – ha premiato la squadra evidentemente più attrezzata e più forte, contro la quale sarebbero serviti quaranta minuti veramente perfetti”.

“Oggi avete letto il comunicato stampa della società riguardo Semaj Christon. Quando e se ci saranno aggiornamenti ve lo comunicheremo – ha aggiunto il general manager Simone Giofrè – anche noi abbiamo ricevuto la comunicazione questo pomeriggio. Riguardo il mercato invece ribadisco quanto comunicato dalla società una settimana fa circa: la disponibilità della proprietà, qualora ci dovessero essere delle opportunità, a intervenire. Qualora, perché in questo momento è difficilissimo trovare dei giocatori che facciano al caso nostro, ovvero una situazione migliorativa. Lo dico perché vorremmo evitare un’altra settimana in cui si parla solo di mercato: è qualcosa che non fa bene alla squadra, che ha bisogno di compattarsi, come ha fatto oggi con grande carattere”.

I biancoblù sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato.