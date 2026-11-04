Bivacco a Villa Olmo, giacigli nell’edificio delle serre. Tre denunciati

Bivacco a Villa Olmo, denunciati dalla polizia locale tre immigrati che avevano occupato l’ex edificio del custode delle serre. Gli agenti sono intervenuti ieri mattina nel parco, dopo che gli operatori della ditta incaricata della manutenzione del verde hanno notato e segnalato la presenza di persone nell’immobile comunale. La pattuglia della polizia locale ha accertato la presenza di tre uomini, due tunisini e un marocchino, che avevano utilizzato i locali per sistemare effetti personali e allestire giacigli. Portati al comando sono stati identificati e poi denunciati per occupazione abusiva. Il marocchino era anche irregolare. Controlli anche nel parco di via Anzani, denunciato un immigrato risultato irregolare.