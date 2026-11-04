Civiglio, ultimi lavori in corso. Via dei Patrioti resta aperta

Ultimi lavori in corso a Civiglio sul versante franato il 15 maggio 2024. Dopo diverse proroghe e modifiche al progetto di sistemazione e messa in sicurezza, gli interventi avrebbero dovuto terminare, secondo l’ultimo cronoprogramma, lo scorso 31 ottobre, ma sono ancora in corso.

Nessun impatto, però, sulla viabilità, come assicurato dall’assessore ad Ambiente e Protezione civile del Comune di Como, Michele Cappelletti. “Manca pochissimo – spiega l’assessore – Stanno lavorando sul versante per fissare le reti paramassi. Settimana scorsa hanno portato le ultime con l’elicottero. L’operazione – continua Capelletti – si è svolta con il supporto dei movieri per regolare la viabilità in sicurezza. Non sono previste altre chiusure temporanee della strada”.

Via dei Patrioti, dunque, nonostante i lavori ancora in corso, è aperta e percorribile in entrambi i sensi di marcia.