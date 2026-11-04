Inter-Como, a San Siro derby delicato d’alta quota: dirige Daniele Chiffi

Sarà una gara delicata, importantissima. E non potrebbe essere altrimenti.

Domenica 8 novembre alle 18, a San Siro, va in scena il derby lombardo tra Inter e Como, valido per l’11ª giornata di serie A.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia, dall’altra l’ambizioso Como di Cesc Fabregas, quarto in classifica.

Una sfida d’alta quota, con punti pesantissimi in palio per la vetta e per l’Europa. Per questo l’Aia ha designato una squadra arbitrale di esperienza.

A dirigere la partita sarà l’internazionale Daniele Chiffi, della sezione di Padova, uno degli arbitri più esperti della Can, già abituato a gare di questo livello tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Al suo fianco, come assistenti, Valerio Colarossi e Khaled Bahri. Quarto ufficiale sarà Matteo Marcenaro. Al Var ci sarà Daniele Paterna, supportato come Avar da Matteo Gariglio. Chiffi in questa stagione ha già incrociato il Como nel match di Frosinone, vinto per 2-0 dai padroni di casa.



Sfida delicatissima per il fischietto comasco Andrea Colombo, che domenica alle 20.45 sarà a Firenze per il match tra la Viola e la Juventus.