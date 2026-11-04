Spacciatore arrestato dai carabinieri nei boschi a Fino Mornasco. Sequestrati 60 grammi di droga

Operazione dei carabinieri di Fino Mornasco contro lo spaccio di droga nelle zone boschive. I militari dell’Arma hanno arrestato un marocchino di 23 anni, trovato in possesso di 54 grammi di eroina e 6,5 di cocaina. I carabinieri sono intervenuti dopo un’attività di monitoraggio e l’accertamento di movimenti sospetti in un’area boschiva segnalata per la possibile presenza di spacciatori. Documentata l’attività di vendita della droga, i carabinieri sono intervenuti e alla vista dei militari, il 23enne ha reagito e ha colpito con calci e pugni gli uomini delle forze dell’ordine per cercare di fuggire. E’ stato comunque bloccato e arrestato.