Menaggio, nuove colonnine elettriche: avanti il progetto RicaricAci

Si allarga la rete per la mobilità elettrica in provincia di Como. Oggi pomeriggio a Menaggio è stata inaugurata la nuova stazione di ricarica in via IV Novembre, con un secondo punto in piazza Vittorio Emanuele che sarà attivato prossimamente.

Due installazioni che fanno parte di RicaricAci, il progetto ideato e promosso dall’Automobile Club Como insieme ad Atlante Italia. L’obiettivo è chiaro: rendere l’auto elettrica una scelta sempre più facile, con punti di ricarica pubblici distribuiti nei principali centri del territorio.

Al taglio del nastro c’erano il sindaco di Menaggio Michele Spaggiari con il vicesindaco Fabrizio Cereghini, il presidente di Aci Como Enrico Gelpi con il direttore Roberto Conforti, la consigliera provinciale e sindaca di Carlazzo Antonella Mazza, il comandante del presidio di Polizia Stradale Tremezzina Corrado Guarisco, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio Valerio Andrea Guarnera, il delegato Aci di Menaggio Moreno Carboni e Marta Corona per Atlante.

RicaricAci è un modello che mette insieme Automobile Club, Comuni e privati per realizzare le infrastrutture senza oneri per le casse comunali, coinvolgendo i Comuni che ospitano una delegazione Aci.

Anche a Menaggio, come negli altri Comuni aderenti, residenti e soci Aci avranno tariffe agevolate. Per usufruirne bisogna scaricare l’app myAtlante, registrarsi e inoltrare la richiesta ad Aci Como.

Con Menaggio il progetto fa un altro passo avanti: portare la ricarica elettrica anche nei centri più piccoli, per accompagnare il cambiamento nelle abitudini di spostamento e ridurre l’impatto ambientale del traffico.