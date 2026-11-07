Primo giorno di gara al Rally Aci Como: Andolfi domina davanti a Re e a Fontana

Notte, nebbia e pioggia hanno reso molto difficile la prima giornata del Trofeo Villa d’Este Aci Como, ultimo atto del Campionato Italiano Rally Challenger. A dominarla è stato Fabio Andolfi. Con Marco Menchini sulla Lancia Ypsilon Rally2: il savonese ha vinto le prime tre prove speciali – le due “Alpe Grande” e la durissima “Val Cavargna” – chiudendo la giornata con un vantaggio abissale di 57”2 su tutti.



Alle sue spalle il comasco Alessandro Re, con Daniel Pozzi su Skoda Fabia Rs (primo nel 2025(: tre secondi tempi e leadership nella classifica del Cir Challenger. Terzo, a oltre 30” da Re, il giovane Matteo Fontana con Alessandro Arnaboldi su Toyota GR Yaris Rally2. Più staccato Marco Signor, già campione Challenger, che ha gestito senza rischi. Duello nella nebbia tra Andrea Mabellini, autore dello scratch nella “Città di Como”, e il campione europeo Tcr Marco Butti, sorprendente nelle condizioni più difficili. Seguono, nella top ten, Silva-Pina (secondi nel 2025), i finalndesi Vatanen-Ojala, Pederzani-Omacini e Miele-Sassi.



Domenica 8 novembre si riparte alle 7.31 da Erba, con due passaggi su “Bellagio” e “Pian del Tivano”. L’ultima ripetizione, alle 13.53, sarà la Power Stage. Arrivo e premiazione alle 15.31 in Piazza Cavour a Como (QUI tutto nei particolari).



La classifica dopo le prime quattro prove

1° Andolfi-Menchini (Lancia Ypsilon) 31’48”5

2° Re-Pozzi (Skoda Fabia RS) a 57”2

3° Fontana-Arnaboldi (Toyota GR Yaris) a 1’30”8

4° Signor-Michi (Toyota GR Yaris) a 1’41”

5° Mabellini-Turati (Skoda Fabia RS) a 1’55”5

6° Butti-Fappani (Toyota GR Yaris) a 1’57”3

7° Silva-Pina (Citroen C3) a 2’25”2

8° Vatanen-Ojala (Citroen C3) a 2’41”2

9° Pederzani-Omacini (Skoda Fabia RS) a 2’47”2

10° Miele-Sassi (Skoda Fabia RS) a 3’14”9