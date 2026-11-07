Rally Aci Como 2026, il gran finale della gara in diretta su Espansione Tv

Spettacolo sulle strade del Lario. Prima giornata di gara al Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026.

Piazza Cavour ha fatto da palcoscenico ideale alla gara valida per il Tricolore Challenger. Tutti i protagonisti sono scesi dal palco, tra gli applausi del pubblico, per poi andare a disputare le prime prove speciali, che sono andate in scena nelle valli Intelvi e Cavargna.

L’attesa è tutta per la giornata di domenica, con il gran finale, con i momenti salienti che saranno seguiti in diretta su Espansione Tv. La ripartenza da Lariofiere – base dell’evento – alle 7.31. Doppio passaggio su Bellagio (alle 8.30 e alle 12.50, con il via dal Ghisallo) e Nesso (alle 9.30 e alle 13.53, con la salita verso Sormano) per altri 51 km cronometrati su 167 km totali. Arrivo finale a Como alle 15.31, con le premiazioni in piazza Cavour.

Sui tratti cronometrati la chiusura delle strade al traffico sarà 90 minuti prima del passaggio della corsa.

Su Espansione Tv la diretta si accende alle 12.45 sulla prova speciale di Bellagio e prosegue fino alle 14. Nel pomeriggio, infine, ultimo collegamento dalle 15.15 alle 16.30 per l’arrivo degli equipaggi nel salotto della città.

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2027, tra l’altro avrà ancora una volta validità tricolore e farà parte del Campionato italiano asfalto. La notizia è arrivata da Roma alla vigilia dell’edizione 2026 della corsa. La Giunta Sportiva Aci ha infatti approvato l’elenco completo delle Titolazioni Aci Sport 2027. Il documento definisce il quadro completo delle competizioni titolate in programma per la prossima stagione sportiva automobilistica, con tutte le gare che saranno valide per i Campionati, Coppe, Trofei e i diversi titoli Aci Sport che andranno poi a comporre il calendario 2027. Il Rally Aci Como sarà nel Tricolore Asfalto con Coppa Valtellina (Sondrio), Rally Valli Ossolane (Verbania), Rally della Marca (Treviso), Rally 1000 Miglia (Brescia) e Rally di Bassano (Vicenza).