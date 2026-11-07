Como, a San Siro la prova più attesa. Fabregas: per battere l’Inter serve “la partita perfetta”

Sei vittorie di fila e il record di Lens alle spalle, ma per il Como la prova più attesa arriva adesso. Domenica 8 novembre alle 18 i lariani fanno visita all’Inter a San Siro, nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Alla vigilia il tecnico Cesc Fabregas ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Dal ritorno in Serie A, del resto, il Como non è ancora riuscito a battere i nerazzurri. Nella scorsa stagione sono arrivati 3 sconfitte e 1 pareggio in 4 sfide, fino all’eliminazione in semifinale di Coppa Italia. A San Siro mancherà Lautaro Martinez, ma l’Inter potrà contare su Marcus Thuram, già 4 volte a segno contro i lariani nelle ultime 3 sfide. Per Fabregas il francese è giocatore determinante, forte e veloce, capace di attaccare la profondità e di aiutare la squadra anche in difesa, e per fermarlo servirà grande attenzione da parte di tutta la squadra, non solo dei difensori.

Sul fronte lariano resta fuori il difensore Trevoh Chalobah, che Fabregas punta a recuperare dopo la sosta, per la gara di sabato 21 novembre al Sinigaglia contro il Cagliari. Tra i convocati per la sfida di San Siro ci sarà invece Matteo Papaccioli, il 18enne del settore giovanile entrato a gara in corso a Lens e autore al debutto del nono gol. Prima chiamata della Spagna, intanto, per il difensore lariano Jacobo Ramon.